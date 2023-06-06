15 привычек, которые убивают ваши почки

Почки занимаются фильтрацией крови в организме. Они выводят продукты жизнедеятельности, вредные соединения, участвуют в метаболизме и синтезе гормонов. Сохранить здоровье почек на долгие годы вполне возможно, если отказаться от нескольких привычек, которые приносят им вред.

Люди редко замечают ухудшение работы почек, если оно происходит постепенно. Даже если их функции ослабевают до минимального значения. Поэтому, когда нарушения диагностируются, лечение может оказаться очень сложным и часто малоэффективным. Заботиться о почках – это значит, заботиться о здоровье и благополучии всего организма.

Привычки, которые убивают почки

1. Курение

Сейчас врачи убеждены, что сигареты напрямую связаны с нарушениями функций почек. Под влиянием токсических веществ и смол, происходит значительное суживание и отвердение стенок артерий, что ухудшает циркуляцию крови и приносит вред всем органам и системам, в том числе и почкам, которые вынуждены выводить токсические вещества, их разрушающие.

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2. Газосодержащие напитки

У людей, которые часто употребляли газированные напитки, при диагностировании обнаруживали присутствие белка в урине, что является симптомом почечных патологий. Кроме этого, они содержат слишком много сахара, химических красителей и других соединений, углекислого газа, которые создают повышенную нагрузку на почки.

3. Дефицит витамина группы В

Правильное питание – основа здоровья всего организма. Недостаточное употребление продуктов, содержащих витамин В6, способствует риску камнеобразования в почечных каналах. Рекомендуется включать в повседневный рацион источники этого элемента – свежие фрукты (кроме цитрусовых), горох, овощи, богатые крахмалом.

4. Дефицит магния

Этот микроэлемент очень важен для хорошей работы почек, так как помогает усваивать кальций в организме. Его недостаточное количество приводит к избытку кальция и накапливанию его в почках в виде конкрементов. Источниками магния служат семечки и орехи, бобовые культуры и авокадо, зеленые овощи.

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5. Недостаточная двигательная активность

Малоподвижный образ жизни вредит всему организму. Регулярные физические упражнения способствуют оздоровлению человека, поддержанию нормального веса и уменьшению нагрузки на почки. При двигательной активности улучшается кровоснабжение, выделительные функции и снижается риск образования камней.

6. Расстройства сна

Полноценный ночной отдых крайне необходим для нормального функционирования почек, так как в ночное время происходит обновление всех тканей. Хроническая бессонница может вызвать патологии работы почек.

7. Сдерживание мочеиспускания

Не следует стесняться вовремя ходить в туалет. Такая привычка и игнорирование собственных потребностей, приводит к растягиванию тканей мочевого пузыря и нарушению работы почек. Может развиться недержание и различные осложнения.

8. Слишком много соли

Любители солененького часто не представляют, насколько сильно вредят своему организму. Кроме других поражений органов и гипертонии, повышенное количество натрия способствует нарушению водно-солевого обмена и перегрузкам в почечной системе.

9. Бездумный прием обезболивающих

Многие медикаментозные средства имеют побочные эффекты, некоторые из них, особенно обезболивающие, оказывают влияние на почки. Принимать сильнодействующие препараты следует только по назначению врача и под контролем анализов, чтобы не навредить почкам и другим органам.

10. Избыток кофеина

При любом нарушении в работе почек, врачи рекомендуют исключить крепкий чай и кофе. Кофеин обладает мочегонным эффектом, перегружает почки и нарушает их нормальную работу.

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11. Большое количество белка

Модные белковые диеты и переизбыток белковой пищи, приводит к выделению большого количества аммиака, который перерабатывают и выводят почки. Распознать такое состояние может каждый человек, его моча начинает издавать запах ацетона. Такая повышенная нагрузка приводит к поражению почек. Следует уменьшить количество белковой пищи и включить в рацион зелень, свежие овощи и фрукты.

12. Спиртные напитки

Алкоголь наносит серьезный вред всему организму, даже если он поступает в минимальных количествах. Избежать почечных проблем можно, если исключить или значительно сократить употребление алкогольных напитков.

13. Осложнения инфекционных процессов

Многие люди часто не обращают внимания на вирусные и простудные заболевания и переносят их «на ногах». Последствием такого отношения, могут быть различные тяжелые осложнения, которые очень сложно вылечить, в том числе и воспалительные процессы в почках, которые часто переходят в хроническую форму.

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14. Неправильное лечение хронические заболевания

Болезни, которые часто возникают из-за погрешностей питания или образа жизни, к ним можно отнести гипертонию или сахарный диабет, перегружают функции почек. Поэтому необходимо придерживаться рекомендованного рациона и принимать все назначенные лекарственные препараты, чтобы не ухудшить свое здоровье еще и проблемами с почками.

15. Слишком мало воды

Имеется в виду не напитки, а чистая свежая вода. Для хорошей работы почек надо пить достаточное количество чистой воды, которая нужна для легкого выведения всех вредных веществ из организма. Недостаток воды легко заметить по изменению цвета мочи, она темнеет и становится мутной.опубликовано econet

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