5 серьезных ошибок при лечении ОРВИ

Большинство людей лечат ОРВИ стандартными методами, подавляя распространение вируса в организме. Они ставят задачу снять симптомы и быстрее вернуться к работе, не задумываясь о последствиях неправильной терапии. Врачи выделяют 5 распространенных ошибок при лечении вирусной болезни, которые могут сильно навредить здоровью детей и взрослых.

Большинство людей лечат ОРВИ стандартными методами, подавляя распространение вируса в организме. Они ставят задачу снять симптомы и быстрее вернуться к работе, не задумываясь о последствиях неправильной терапии. Врачи выделяют 5 распространенных ошибок при лечении вирусной болезни, которые могут сильно навредить здоровью детей и взрослых.

Главные причины и симптомы ОРВИ

Основной путь передачи вирусов, провоцирующих развитие респираторной инфекции, – воздушно-капельный. С частичками слюны или испарений возбудители попадают на слизистые оболочки человека, быстро размножаются в теплой и влажной среде. Заражение происходит после рукопожатия, использования предметов обихода носителя болезни.

Симптоматика зависит от вида возбудителя ОРВИ:

Аденовирусы поражают органы дыхания и зрения. После заражения начинается воспаление гортани, трахеи, аденоидов. Часто развивается конъюнктивит с гнойными выделениями из глаз.

Вирусы гриппа сопровождается резким подъемом температуры, мышечной слабостью, сонливостью. Дает опасные осложнения/, нарушая работу внутренних органов и системы (почек, головного мозга, легких).

Риновирусы становятся причиной обильных выделений слизи из носа, вызывая острый ринит. На фоне заболевания может возникать гайморит, тонзиллит, фронтит.

Парагрипп вовлекает в воспалительный процесс трахею и бронхи, характеризуется быстрым развитием: от заражения до первых симптомов проходит не более суток.

ОРВИ сопровождается повышением температуры от 37,5 °С, насморком и кашлем, ломотой в теле, сильной слабостью. Чтобы избежать осложнений, начинайте лечение при появлении первых признаков.

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Ошибки при лечении ОРВИ

При первых проявлениях острой респираторной инфекции не спешите принимать горсти лекарств, применять «бабушкины» народные методы и рецепты. Полезные советы врачей помогут избежать осложнений, ускорят выздоровление без последствий для здоровья. Обратите внимание на основные ошибки, указанные терапевтами и инфекционистами.

1. Пить жаропонижающее при любой температуре

Повышение температуры – природная реакция организма на вирусы и интоксикацию тканей. Прием жаропонижающих препаратов замедляет работу иммунной системы, мешает вырабатывать антитела для борьбы с возбудителями. Принимайте лекарство в следующих ситуациях:

возникает риск судорог;

нарушается сон и аппетит;

мучают сильные головные боли

температура тела выше 38°.

Принимайте жаропонижающие препараты на основе ибупрофена и парацетамола: они отличаются быстрым действием, сбивая температуру через 30–40 минут. Если ситуация не меняется, обратитесь за помощью к врачу.

2. Терпеть высокую температуру

Желая ускорить выздоровление, взрослые пациенты терпят температуру свыше 38,5 °С, невзирая на боли и слабость. При высоких показателях кровь сгущается, меняется ее состав. Это ухудшает ее продвижение по сосудам, уменьшает содержание кислорода в тканях. Нарушается сердечный ритм, возникает риск почечной дисфункции. Поэтому периодически измеряйте температуру, контролируйте ее в динамике.

3. Принимать лекарство без соблюдения дозировки

Современные препараты отличаются относительно безопасным составом, редко вызывают побочные действия при соблюдении инструкции. Но в больших количествах они способны спровоцировать опасные нарушения. Например:

Аспирин вызывает болезнь Рея, которая сопровождается отеком головного мозга и печеночной недостаточностью.

Ибупрофен воздействует на слизистые желудка, может вызывать кровотечение, обострение гастрита или язвы.

При использовании жаропонижающих средств записывайте время приема, подсчитывайте суточную дозу. Запивайте лекарства чистой водой без газа и лимона.

4. Принимать антибиотики без назначения терапевта

При лечении вирусных инфекций антибактериальные препараты неэффективны. Но сильнодействующие лекарства меняют микрофлору кишечника, снижают иммунитет. Это дополнительно ослабляет организм, увеличивая время восстановления.

Помните, что антибиотики при ОРВИ назначаются только при осложнениях: бронхите, пневмонии, ларинготрахеите. Предварительные анализы помогают выявить тип бактерии, правильно подобрать лекарство, продолжительность курса.

5. Не соблюдать постельный режим

Не пытайтесь быстро вернуться к работе или домашним обязанностям. После острой стадии организму требуется время для восстановления сил и энергии, потраченных на борьбу с ОРВИ. Врачи рекомендуют соблюдать постельный режим не менее 5–7 дней для уменьшения риска осложнений. В противном случае ослабленный иммунитет не сможет противостоять новым вирусам, заболевание вернется с новой силой.

При лечении ОРВИ пейте больше жидкости, чая, кислых морсов без сахара. Они выводят продукты распада, снижают температуру и ломоту в теле, предотвращают обезвоживание при жаре. Обязательно промывайте нос и поласкайте горло физраствором для уменьшения вирусов и налета, выведения слизи.

При лечении ОРВИ делайте основной упор на симптоматическую терапию. При незначительном насморке и температуре позвольте организму побороть инфекцию самостоятельно, выработать антитела и иммунную защиту. Принимайте лекарства по назначению врача, чтобы не столкнуться с осложнениями и побочными действиями.опубликовано econet

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