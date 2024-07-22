8 привычек, которые блокируют вашу жизненную энергию

Если вы ощущаете, что теряете силы, перестаете радоваться мелочам, возможно, ваши жизненные силы заблокированы. Некоторые действия и события в повседневной жизни могут перекрывать каналы внутренней энергии. Это мешает строить карьеру и личные отношения, а любая проблема воспринимается как непреодолимое препятствие.

Если определенные действия блокируют жизненную энергию, окружающий мир становится безликим и серым. Теряется оптимизм и способность получать удовольствие от прожитого дня. Попробуйте проанализировать причины, которые влияют на вашу работоспособность и силы, исключите негативные действия и поступки.

Действия, блокирующие жизненную энергию

У каждого человека существует собственный источник сил, который подпитывает его изнутри. Он помогает с легкостью преодолевать проблемы и препятствия, наполняет мечтами и планами. Если он иссякает, любая мелочь выводит из равновесия, учащаются конфликты с окружающими людьми. Чтобы вернуться в позитивное состояние, исключите действия, блокирующие вашу жизненную энергию.

Привычка жаловаться

Помните, что мысли материальны. Если постоянно произносить вслух, как тяжело и сложно жить, вы невольно даете мозгу установку на негатив. На подсознательном уровне задается направление « в обратную сторону», ситуация только ухудшается. Не старайтесь прикрываться банальной фразой «у меня все хорошо», но отучайтесь жаловаться на жизнь, подчеркивать ее отрицательные стороны.

Желание сплетничать

Многим доставляет настоящее удовольствие обсудить неприятности коллеги или друга за спиной, выставив его в негативном свете. Но подобное действие возвращается негативными событиями. Чтобы изменить ситуацию, начните хвалить человека перед друзьями, подчеркивайте его таланты и умения.

Перестаньте сутулиться

Постоянные стрессы и неприятности ложатся на плечи невидимым грузом, начинают давить на человека. Он сутулится, выглядит угнетенным и беспомощным. Последователи йоги знают, что жизненная энергия активно передвигается по нашему позвоночнику, питает мозг и внутренние органы. Следите за осанкой, ежедневно выполняйте упражнения, укрепляющие мышечный корсет, контролируйте позу за столом.

Узнайте свои желания

Большинство людей не знают, чего действительно хотят от жизни. Они легко поддаются влиянию навязчивой рекламы, которая формирует их планы и мысли. Это лишает внутренней гармонии и ощущения полноты, порождает неудовлетворенность собой, заставляя следовать чужой дорогой.

Проанализируйте собственные желания: даже фантастические планы имеют право на жизнь. Они начнут двигать вас вперед, поддерживать, наполняя энергией изнутри. Воплотите смелые и потаенные мечты, не имеющие практического смысла: пойдите на курсы китайского языка, научитесь танцевать вальс, напишите картину.

Научитесь принимать себя

Неприятие собственного «я» блокирует жизненную энергию человека. Он тратит силы на поиск недостатков в себе, откладывая мечты на неопределенный срок. Психологи рекомендуют прекратить бессмысленное копание, начать понимать и принимать себя без оговорок. Найдите положительные стороны в изъянах внешности, изучайте особенности характера, развивайте способности и таланты.

Не уничтожайте себя

Разумная доля самокритики полезна для человека. Она помогает работать над ошибками и развиваться дальше. Но некоторым людям свойственно видеть себя только в негативном свете: они недовольны собственными поступками и действиями, стараются искоренять малейшие несовершенства. Направьте силы на работу над собой, откройтесь для совершенствования и развития.

Начните верить в собственные силы

Каждый человек обладает множеством талантов, которые ему необходимо открывать и развивать. «Подпиткой» становится восхищение собственными силами и умением. Хвалите себя, поощряйте приятными покупками и придумывайте стимулы для дальнейшего продвижения. Запоминайте эти положительные эмоции, направляйте энергию на раскрытие скрытых резервов, не тратьте время на жалобы и стенания.

Не бойтесь брать инициативу

Признайтесь, что не раз бывали в ситуации, когда сознательно испугались ответственности и передали инициативу в решении вопроса другому человеку. Страхи и стеснение, неуверенность в собственных силах перекрывают источник жизненной энергии, мешают личностному росту. Если чувствуете в себе силы решить поставленную задачу самостоятельно, не бойтесь проявлять качества лидера, не тормозите свое развитие.

Не бойтесь открывать собственный источник жизненной энергии. Прекратите производить действия, которые перекрывают силы, мешают развиваться и достигать успеха. Через время вы заметите прилив сил, положительных эмоций, вернетесь к полноценной и активной жизни. опубликовано econet

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