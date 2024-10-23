Анализ судьбы по профессору Сонди: как мы делаем выбор

Судьбоанализ – это одно из ряда направлений глубинной психологии, которое основывается на наблюдении бессознательных психических процессов.

Систему анализа судьбы создал венгерский ученый психиатр Леопольд Сонди. Она основывается на знаменитой аналитической психологии Карла Юнга, которая акцентируется на изучении коллективного бессознательного. В своей работе Сонди идет дальше, и исследует семейные или родовые феномены, которые проявляются в бессознательном, и влияют на выбор человека. Система анализа судьбы сначала рассматривалась с точки зрения генетики. Профессор писал, что его всегда интересовала причина того или иного выбора человека и факторы, которые подтолкнули его к этому решению. Он постоянно спрашивал себя, могли ли скрытые наследственные интересы неосознанно «подсказывать» выбор друзей, любимого человека, профессии. Проводя многочисленные исследования, ученый постепенно пришел к пониманию судьбоносных ситуаций.

В своих работах, знаменитый ученый утверждал, что предпочтения здоровых или больных людей, вызываются их наследственными особенностями. К тому времени, когда вышла его книга, был уже разработан и полностью готов его «Тест Сонди». Работать над ним профессор начал еще в 1925 году. Он показывал случайным знакомым и своим пациентам фотографии своих родственников, друзей, и сравнивал закономерности симпатий и антипатий к изображенным на них людях. Постепенно, из тысяч изображений от выбрал 48, которые и стали основными в его тестировании.

Главный вопрос судьбы

Постепенно ответив на свой главный вопрос – что же стоит в основе выбора человека, он обнаружил, что бессознательный выбор может распространяться не только на личную жизнь, но и все сферы деятельности. Опять пришлось отвечать на множество вопросов. Почему наследственные факторы влияют в одном случае, на выбор супруга, а в другом – на генетической патологии? От чего зависит то, что один человек выбирает хорошую профессию и становится успешным и знаменитым, а другой – покончил с собой. И с какой стати, в семье психических больных, рождается абсолютно здоровый и одаренный потомок. Отвечая на эти и другие вопросы, Сонди разрабатывал свое судьбоаналитическое учение.

Родовое бессознательное

Профессор вывел понятие «родового бремени» или генетического груза, в котором скрываются все негативные и позитивные возможности развития каждого представителя рода. Ученый считал, что в каждом новорожденном младенце уже заложен набор процессов для лучшей приспособляемости. Эти приспособительные реакции задают психоэмоциональное развитие человека в конкретном курсе, который был определен его предками.

Эти реакции характерны для всего человечества, но их специфичность, мощность или слабость, форма удовлетворения, могут быть абсолютно разными и зависеть от конкретных родовых особенностей. Так, в глубинную психологию вошло новое понятие – «родовое бессознательное». Его можно объяснить как притязание какого-то предка на бессмертие – возможность повторить свою жизнь в образе потомка. Так ученый стал заниматься поиском скрытых закономерностей в родовом бессознательном и подошел к новому витку открытий – экспериментальному диагностированию человеческих побуждений.

Чтобы обосновать свое учение, Сонди пришлось решать сложные проблемы. Ему надо было предложить такую концепцию, в которой бы стройно сочетались и полностью раскрывались все стороны человеческого бытия. Профессору необходимо было учесть многие составляющие: биологические и психические качества, жизненные условия и близкое окружение, духовную и сознательную особенности. Сонди искал и находил индивидуальные и самобытные черты в каждом индивидууме, и в тоже время, некий объединяющий фактор, характерный и присутствующий в каждом из них.

Поэтому, в основу концепции учения легло понятие «судьба». Она определяет все вероятности в жизни человека. С одной стороны на человека действуют навязанные факторы: наследственность, окружение, фундаментальные потребности, социальная сфера, а с другой – внутренняя свобода, благодаря которой человек способен сделай свой собственный выбор внутри этих внешних границ.

Что такое судьба

Судьба – это постоянный выбор, который опирается на бессознательное ( опыт предков, который можно назвать родовой, навязанной судьбой), и на свободные действия сознательной личности.

Сонди определил ряд факторов, которые влияют на структуру бессознательной и свободной судьбы:

наследственные факторы – образы предков, действующих в бессознательном;

природные побуждения или влечения – имеют наследственную природу, но постепенно изменяются под влиянием жизни;

социальное окружение – благоприятно воздействует на одни и блокирует другие возможности;

мировоззрение времени – интеллект, таланты, религия;

Сознательное «Я» или «Сверх – Я» - которое при особых условиях может преодолеть навязанную судьбу;

Дух (душа) – с помощью которой возможно достичь абсолютной свободы.

Ребенок рождается с запутанным клубком всевозможных противоречий. Его первой и главной задачей является распутывание этого клубка и построение собственной, гармоничной судьбы, свободной от родовых возможностей. Но в плане одной человеческой жизни, эту задачу решить практически невозможно, потому что жизнь коротка, а человек смертен, «а иногда и внезапно смертен». Очень сложно, даже при бесконечности выборов, понять, какой же будет единственно верным, а проверить в рамках одной жизни его нельзя.

Решение этой проблемы, профессор Сонди видел только одно – в единении с Богом, и обретении полной свободы Духа над материей, обретении бессмертия души и абсолютной свободы.опубликовано econet

Фото Hardibudi

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