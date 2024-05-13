Чем кормить суставы: лучшие продукты и ключевые микроэлементы

Улучшить состояние здоровья поможет лечебная гимнастика, изменение образа жизни, выбор обуви. Но не менее важно – включить в ежедневный рацион продукты и микроэлементы, которые буду насыщать организм полезными веществами. Что это за продукты, читайте в статье.

Современная пища не отличается высоким качеством и полезностью для здоровья, продукты содержат слишком много калорий, соли, вредных пищевых добавок, усиливающих вкус. А ткани организма — костные, хрящевые, суставные — формируются из тех веществ, которые постоянно поступают с ежедневной пищей. Для их построения и нормальной работы, необходимо не только правильное количество, но и соотношение поступающих элементов: белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

От их оптимального баланса зависит жизнедеятельность не только суставов, но и всех органов и систем человека. Каждый человек, который заботиться о своем здоровье, должен соблюдать главные принципы здорового рациона.

Начините со снижения избыточного веса

Для начала следует узнать свой нормальный физиологический вес с учетом возраста, особенности строения тела, и других факторов, и постараться приблизить реальные показатели к желаемым границам, а затем держать его под контролем. Потому что от каждого лишнего килограмма суставы получают дополнительную нагрузку.

Излишки веса воздействуют на хрящевые ткани, которые создают прослойку между дисками позвонков, чем провоцируют ее старение и изнашивание. При проблемах с суставами сбросьте лишние килограммы, выведите лишнюю жидкость из организма, начните вести активный образ жизни.

Без согласования с лечащим врачом не следует садиться на низкокалорийную диету или устраивать голодные дни, чтобы еще больше не вывести организм из строя. Но такие ограничения, как дробное питание небольшими порциями и отказ от вредных, калорийных продуктов, помогут сбросить вес и справиться с заболеванием суставов.

Продукты, укрепляющие здоровье суставов

1. Морская рыба. В ней имеется значительное количество кислот Омега-3, которые помогают поддерживать нормальное состояние хрящей и суставной жидкости. Употребление рыбьего жира значительно уменьшает болевой синдром, увеличивает подвижность суставов. Врачи отмечают, что употребление жирной рыбы, в некоторых случаях позволяет снизить прием некоторых обезболивающих средств. Жирные кислоты в большом количестве имеются в сельди, сардинах, лососе, рыбьей икре.

2. Желатин. Это белковое вещество, которое необходимо организму для выработки коллагена, необходимого элемента для здоровья и работы всех важных жизненных органов и систем. Он поддерживает в норме эластичность соединительной и костной тканей, эпителия, участвует в выработке суставной жидкости. Желатин увеличивает количество вырабатываемого коллагена, благодаря чему соединительные ткани становятся намного прочнее. Его можно употреблять в виде заливного, желе, в супах, мармеладе, цукатах.

3. Ягоды. Большое количество полезных веществ, содержащихся в ягодах, защищает организм от риска возникновения подагры — серьезного заболевания суставов. Включение в ежедневный рацион ягод: устраняет проявления дегенеративных поражений суставов, снижает воспалительные процессы, восстанавливает рабочие функции структур. Особенно полезны ягоды вишни или сок, земляника, клубника, ежевика.

4. Оливковое масло. Компонент олеокантал, обладает ярко-выраженным противовоспалительным эффектом, сопоставимым с воздействием ибупрофена (устраняет боли и уменьшает воспаления). Кроме этого, многочисленные исследования доказали, что употребление масла оливок помогает защищать костную ткань от разрушения. Считается, что при нагревании масла теряется большинство лечебных свойств, поэтому рекомендуется заправлять им салаты.

5. Гранаты. Значительно снижают воспалительные процессы, улучшает общий иммунитет организма. Употребление граната уменьшает риск развития артритов и остеопороза, а также помогает бороться с симптомами болезни.

6. Клетчатка. Постоянно должны присутствовать на столе овощи и фрукты, цельнозерновые продукты. Кроме этого, большую пользу приносят отруби, которые адсорбируют и выводят все вредные элементы из органов и тканей, помогают хорошей работе кишечника.

7. Зелень. Такие травы, как укроп и петрушка, очень полезны для здоровья суставов. Активизируют обмен веществ, удаляют токсины из организма. Полезнее всего травы, выращенные самостоятельно, магазинную зелень следует хорошо промывать под струей воды. Свежую или сушеную зелень следует употреблять ежедневно по 1 ст. л. укроп, 1 ч. л. петрушки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для здоровья суставов ограничьте такие продукты

соленья и копченые продукты, содержащие нитраты – они задерживают жидкость в организме;

бобовые и продукты, содержащие щавелевую кислоту – щавель, редис, шпинат.

соусы, кетчуп, майонез, уксус – негативно отражается на всем организме;

рафинированные углеводы и трансжиры (фастфуды, покупная кондитерская выпечка) – провоцируют заболевания опорно-двигательного аппарата;

свиное мясо и сыры длительного хранения – способствуют развитию подагры;

пиво, алкогольные и все газированные напитки – употребление повреждает суставные и хрящевые ткани.

Микро- и макроэлементы для здоровья суставов

Железо – при заболеваниях суставов выделяется повышенное количество фосфора. Его выведению способствует железо, которое содержится в гранате, языке, печени.

Селен – нужен для образования суставной жидкости. Источником является мясо, неочищенный рис, чеснок, хлопья, водоросли.

Бор – способствует укреплению костной ткани. Большое количество имеется в орехах, капусте, морепродуктах, изюме, черносливе.

Цинк – помогает выработке коллагена, участвует в процессе регенерации клеток. Источники — нежирное мясо, коричневый рис.

Кальций – делает более крепкими ткани костей, находится в молочных продуктах, орехах, твердых сортах сыров, яйцах, кукурузе;

Калий – участвует в метаболических обменах веществ, источником являются зеленые листья;

Фосфор – участвует в поддержании кислотно-щелочного баланса. Большое количество в жирной рыбе, бобах, любой капусте. Но содержаться элемент должен только в нужном количестве;

Магний – удаляет избыток фосфора, участвует в работе нейронов. Имеется в маке, горьком шоколаде, какао, семечках, орехах, вишне, зеленых овощах;

Сера – участвует в производстве коллагена, способствует «увлажненности» хряща, без нее он становится сухим и ломким. Содержится в курице, яйцах, молоке, морской рыбе, луке, капусте, яблоках.

Очень важную роль в здоровье и оптимальной работе суставов играют витамины, особенно обладающие антиоксидантными свойствами. Они воздействуют на клетки-радикалы, которые вызывают суставные боли.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet