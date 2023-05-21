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Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Автор: Econet 21 мая 2023 6318
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Сидячая работа, остеохондроз, лишний вес провоцируют боли в пояснице. Неприятные ощущения усиливаются после физической нагрузки, пешей прогулки или ношения тяжестей. Не спешите использовать лекарственные препараты и мази — попробуйте простые упражнения, которые без таблеток мягко снимают дискомфорт в спине.

Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Проблемы с поясницей все чаще возникают у молодых людей, которые большую часть рабочего дня проводят за офисным столом. Врачи рекомендуют не запускать заболевание до образования грыжи или защемления нервных окончаний. Регулярные упражнения стимулируют кровообращение в нижней части спины, укрепляют мышечный корсет, приятно расслабляют и успокаивают при стрессе.

Почему болит поясница: устраняем причину

У большинства пациентов 25–40 лет боль в пояснице напрямую связана с малоподвижным образом жизни. Мышцы часами остаются в одном положении, начинается застой крови, повышается давление на нервные окончания позвонков. Отсутствие физической нагрузки приводит к ослаблению мышечного корсета, поддерживающего позвоночный столб.

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При травмах, остеохондрозе или других заболеваниях лекарства и мази применяют только в острый период. Они снимают воспаление и отек, стимулируют приток питательных веществ и витаминов. Но препараты не устраняют причину боли, часто дают осложнения, нарушают работу пищеварительного тракта, печени.

Лечебная физкультура – один из основных способ лечения боли в пояснице после острого периода. Различные комплексы разработаны для реабилитации после травм, переломов, операций. В домашних условиях лучше выполнять простые упражнения, не требующие специальной подготовки. Уделяйте время растяжке, следите за правильным дыханием.

Лучшие упражнения для расслабления поясницы

Перед выполнением гимнастики посоветуйтесь с врачом, убедитесь, что вам разрешена лечебная физкультура. Исключите резкие движения, силовые нагрузки, обязательно делайте легкую разминку для разогревания суставов.

Поза ребенка. На коврике станьте на четвереньки и медленно опустите таз на пятки, голову прижмите к полу. Вытяните руки перед собой, стараясь почувствовать, как растягиваются мышцы спины, задержитесь на 15–30 секунд.

Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Скручивания. Лягте на полу на спину, согните ноги в коленях и положите на правую сторону, потянитесь в этом направлении. При этом лопатки плотно прижимайте к коврику, не отрывайте во время упражнения. Оставайтесь в положении 20–30 секунд, поменяйте сторону.

Выпады. Станьте на четвереньки, правой ногой сделайте выпад вперед, поставив ступню возле правой ладони. Левую ногу максимально отведите назад. Потянитесь вперед, растягивая мышцы бедра и ягодиц, держите позу 30 секунд. Меняйте положение, повторяя выпады 3–5 раз.

Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Наклоны. Для расслабления поясницы встаньте прямо, поставьте ноги на ширине плеч. Медленно наклоняйте корпус к коленям, стараясь максимально согнуть спину и достать руками до пола, оставайтесь в таком положении 20–30 секунд.Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Скручивания в положении сидя. Сядьте на коврик, согните колени и подтяните ноги к себе, прижмите левую к полу. Заведите правую ногу за бедро левой, поверните корпус в обратную сторону. Должно возникнуть ощущение, что поясница скручена по спирали.

Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Поза «довольного ребенка». Лягте на пол, прижмите к груди ноги, согнутые в коленях, поднимите голени перпендикулярно телу. Сделайте вдох, возьмите руками ступни и начинайте разводить их в стороны, задержитесь на 20–30 секунд.

Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

Выполняйте упражнения ежедневно после рабочего дня. Они снимают напряжение в пояснице, улучшают кровоснабжение позвоночника. Для укрепления мышц спины и предотвращения боли добавьте простой комплекс:

Эти упражнения спасут от боли и напряжения в пояснице

  • Лягте на бок, поддерживайте голову рукой, согнутой в локте. Медленно поднимите ногу вверх до упора 10 раз. После выполните махи вперед и назад, не сгибая ее в колене.
  • Выполните боковую планку, для чего выпрямите тело в ровную линию, замрите на 10 секунд, опираясь на согнутую руку. Поменяйте сторону.
  • Махи ногой. Станьте на четвереньки, согните в колене и поднимите ногу вверх. Тянитесь стопой, стараясь растянуть мышцы ягодиц, переднюю поверхность бедра. Повторите 10 махов для каждой ноги.

Для эффективности упражнения можно дополнить легким массажем, нанести натуральные масла с противовоспалительным действием. Приобретите удобный матрас для кровати, следите за положением тела, сидя на стуле.

При правильном и регулярном выполнении интенсивность боли в пояснице снижается. По мере укрепления мышц спины осанка становится правильной, расправляются плечи, уменьшается нагрузка на другие отделы позвоночника. Упражнения помогут избежать серьезных осложнений, предотвратят обострение остеохондроза и других хронических заболеваний.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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упражнения поясница спина позвоночник

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