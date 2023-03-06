Этот продукт омолодит суставы и кожу, если его правильно приготовить

В состав желатина входит важный ингредиент — коллаген. Именно коллаген отвечает за молодость нашей кожи, здоровье суставов и кожи. А желатин помогает восполнить дефицит коллагена, но только при одном условии — если его правильно приготовить.

Зачем нам употреблять желатин

Порошок желатина – это смесь белковых веществ, которую получают из кожи, костей и тканей животных. В состав желатина входят белковые и пептидные соединения, получаемые из костной, хрящевой и соединительной ткани животных, с помощью частично гидролизованного коллагена.

Коллаген – это волокнистое белковое соединение, которое обеспечивает упругость соединительной ткани. С возрастом синтезирование естественного коллагена заметно сокращается, и его дефицит становится заметен невооруженным взглядом – на коже появляются морщины, волосы редеют, появляются проблемы в опорно-двигательном аппарате. Желатин способен частично восполнить коллагеновую недостаточность и замедлить процесс старения.

Желатин обладает многими полезными свойствами:

восстанавливает пищеварительную систему, снижает воспалительные процессы, устраняет кишечные патологии, облегчает усвояемость пищи;

это чистый животный белок, который используется в спортивном питании для восстановления спортсменов;

препятствует выпадению волос, снижает их ломкость, придает блеск и красоту;

оказывает омолаживающий эффект на кожные покровы, восстанавливает упругость, снижает воспаление, омолаживает;

участвует в регенерации ногтевых пластин, укрепляет, препятствует расслаиванию;

способствует подвижности суставов, снижает болезненность, уменьшает возрастные изменения в суставной, хрящевой и соединительной тканях;

снижает аппетит и способствует похудению;

нормализует функции нервной системы, улучшает метаболизм.

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Противопоказания к употреблению желатина

при сосудистых и сердечных патологиях – повышает уровень холестерина;

при мочекаменной болезни, воспалении почек, желчного пузыря, подагре – является оксалатом, способствует образованию песка и конкрементов;

при склонности к тромбообразованию - препятствует разжижению крови;

при склонности к задержке стула и геморрое – закрепляет стул;

при употреблении большого количества – может вызвать аллергические проявления.

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Что входит в состав желатина

1. Фибриллярный белок – поддерживает работу суставного аппарата, уменьшает утомляемость, способствует улучшению здоровья и самочувствия.

2. Никотиновая кислота – регулирует окислительно-восстановительные реакции.

3. Железо – доставляет кислород к клеточным структурам, нормализует работу щитовидной железы.

4. Кальций – необходим для производства костных тканей.

5. Магний – нужен для нормальной сердечной активности.

6. Калий – нормализует водно-солевой обмен, функции сердечных мышц.

7. Натрий – участвует в синтезе ферментов.

8. Фосфор – участвует в строительстве скелетной структуры.

9. Аминоуксусная кислота – регулирует работу центральной нервной системы, повышает сосредоточенность и внимательность.

10. L-лизин – помогает физическому развитию, активирует гормон роста;

11. Пролин и гидроксипролин – помогают обновлять хрящевую ткань.

12. Алифатическая кислота – способствует синтезу глюкозы, уменьшает боли и спазмы сосудов, поддерживает метаболизм, вырабатывает энергию.

Как правильно употреблять желатин

Для восстановления суставов и омоложения кожных покровов, необходимо правильно приготовить желатиновый коктейль. Если регулярно употреблять стакан коллагенового напитка в сутки, он избавит от болей и дискомфорта в суставах, значительно омолодит волосы, кожу и ногти.

Чайную ложку порошка желатина разведите стаканом воды комнатной температуры, и оставьте для разбухания. Желатин усваивается в организме только вместе с витамином С. Это основная проблема, почему многие принимают желатин, но не видят результата — он просто не усваивается. Поэтому добавьте в состав столовую ложку лимонного сока или таблетку аскорбинки (растолченной). Вместо лимона можно добавить в желатин сироп шиповника. Это улучшит вкус, но там содержится сахар.

Этот коктейль принимайте натощак за полчаса до завтрака. Курс приема — 3 недели, после чего сделайте на 3 недели перерыв.опубликовано econet

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