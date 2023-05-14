Хронический стресс и кортизол: почему вы плохо спите и не худеете

Одной из причин набора веса врачи называют эндокринные нарушения, при которых в организме вырабатывается избыточное количество кортизола. Гормон регулирует энергетический обмен в тканях, перерабатывает накопленные калории в полезные вещества. Это антипод инсулина, расходующий запасы глюкозы для поддержания мышц в тонусе.

Во время стрессовой ситуации, секса или строгой диеты надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол. Гормон старается предотвратить негативные последствия, защитить организм от энергопотери. Он начинает тратить только жировые запасы, накопленные в мышцах или печени, одновременно задерживая калории в области живота, ягодиц, бедер.

Полезные свойства кортизола

В норме у здорового человека кортизол активно вырабатывается утром после пробуждения. Он «будит» человека, заряжает энергией на целый день. После принятия пищи он постепенно снижается, циклично меняется в течение суток. При правильном режиме питания уровень не превышает допустимые значения.

При стрессовой ситуации организм начинает активно продуцировать тестостерон и кортизол, поддерживая тонус нервной системы. Это помогает сосредоточиться на важной задаче: снижается потребность в еде, сне, снижается чувствительность к холоду или боли. Чтобы сохранять подобное состояние, гормон перерабатывает запасы жира в энергию, дает ее сердцу, внутренним органам.

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Признаки кортизолового ожирения

Если стрессовая ситуация быстро заканчивается, уровень кортизола приходит в норму без последствий для здоровья. При длительном неврозе в организме происходит перестройка, а повышение гормона провоцирует нарушения и обострения заболеваний:

высокий уровень сахара и холестерина;

преддиабет;

бессонницу;

тахикардию;

повышение артериального давления;

приступы мигрени;

дисфункцию печени и почек.

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При постоянно высоком уровне кортизола мозг получает ошибочный сигнал, начинает накапливать жир. Основные запасы сосредотачиваются в области живота и талии, лицо выглядит одутловатым. Нередко возникает отечность и сердечная одышка, ограничивающая активность.

На повышение гормона указывают следующие признаки:

не можете сосредоточиться на одной задаче, становитесь рассеянным;

регулярные тренировки не дают результата;

ощущаете постоянную тревогу;

срываетесь на членов семьи по несущественному поводу;

долго не можете заснуть, когда ложитесь;

замечаете ломкость ногтей, угри на коже, выпадение волос.

Характерный признак кортизолового «стрессового» ожирения – появление на спине жировых отложений в виде горбика. Зачастую женщина вес набирается стремительно, увеличивается на 10–30 кг всего за 2–3 месяца. На коже появляются стрии, снижается сексуальное влечение, повышается аппетит.

Люди с кортизоловым ожирением не могут похудеть, срываются с диеты, часто заедают обиды и тревогу сладостями, выпечкой. Обнаружив у себя признаки гормонального дисбаланса, научитесь бороться со стрессом. Это станет первым шагом на пути к идеальной фигуре.

Как снизить уровень кортизола

Эффективный способ выявления нарушения – дексаметазоновая проба. Несложный анализ проводится в лаборатории под контролем врача. Перед забором биоматериала на ночь выпейте 2 таблетки «Дексаметазона», утром натощак сдайте кровь. Методика помогает точно определить уровень кортизола, предположить причины гормонального сбоя.

Для снижения «стрессового» гормона измените диету и образ жизни:

исключите из меню продукты, содержащие «пустые» калории (сахар, сладости, молочный шоколад, шлифованный рис);

не употребляйте газированные и энергетические напитки;

на время откажитесь от кофе и крепкого чая;

добавьте в рацион морепродукты, жирные сорта рыбы;

ежедневно слушайте любимую музыку, смотрите комедии или веселые передачи.

После работы старайтесь гулять на свежем воздухе, больше двигайтесь, займитесь танцами или плаванием. Помогает справиться со стрессом ароматерапия, йога или медитация: многие упражнения легко выполнять в домашних условиях. Перед сном употребляйте травяные сборы в виде теплого чая, используя мяту, череду, натуральный мед.

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Врачи не рекомендуют увлекаться спортом: при длительном переизбытке кортизола мышечная ткань разрушается, не выдерживает резкого повышения нагрузок. Начните с длительных пеших прогулок, занятий на велотренажере, чтобы снять напряжение, нормализовать сон. По назначению эндокринолога принимайте витамины группы В, укрепляющие нервную систему.

Набор веса при стрессах и тревожности в большинстве случаев связан с высоким уровнем гормона кортизола. Для восстановления гормонального баланса не обязательно пить лекарственные препараты: соблюдение режима отдыха, умение бороться с душевным дискомфортом действуют более эффективно и безопасно. В сочетании с правильным питанием это становится основой для комфортного похудения без осложнений для здоровья.опубликовано econet

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