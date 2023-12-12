Камни в желчном: от чего возникают и как лечить

Расстройство организма, при котором происходит формирование конкрементов (камней) в желчном пузыре и протоках, называют желчекаменной или желчнокаменной болезнью. Другое его наименование – калькулезный холецистит. Это довольно широко распространенная патология органов пищеварения. В основном камни возникают во взрослом возрасте, чаще от желчнокаменной болезни страдают женщины после 45 лет с повышенной массой тела.

Возникновение конкрементов происходит из-за повышенной концентрации желчных частиц. Их образуют органические вещества, желчные пигменты, соли кальция. Они могут быть разных размеров, от мелкого песка до достаточно крупных образований. Со временем, такие образования могут увеличиваться. В желчном пузыре может быть только один камешек, так и довольно много. Со временем, их количество может возрастать и даже превышать сотню. Желчные камни блокируют нормальное функционирование желчного пузыря. Фактором, провоцирующим образование камней, является застаивание биологической жидкости в желчном пузыре. Кроме этого, камни могут образоваться, когда в желчи повышается концентрирование соли, вследствие сбоев метаболизма и осложнения других заболеваний.

Процессу образования камней в желчном в основном способствуют:

злоупотребление жирной пищей или слишком обильный рацион;

прием пищи от случая к случаю;

недостаток двигательной активности;

осложнения беременности;

употребление гормональных противозачаточных средств;

слишком большой вес пациента;

нарушения моторики в желчных путях;

хронический панкреатит.

Симптомы желчекаменной болезни

Чаще всего заболевание протекает практически бессимптомно. Характерные проявления возникают, когда конкременты трогаются с места, выходят из желчного резервуара и плотно перекрывают пути. В таком случае возникают острые и очень сильные боли:

болевые приступы возникают в правом предреберье или в области эпигастрия (надчревье), они могут продолжаться часами и если не оказать помощь, то возникнут серьезные осложнения вплоть до болевого шока;

болезненность иррадиирует в спину, может отдавать в правой лопатке, плече, межлопаточном участке.

Часто болевой синдром сопровождает тошнота или сильная рвота.

Осложнения желчнокаменной болезни

При возникновении подозрения на заболевание, следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Образование камней может спровоцировать:

травмирование стенок пузыря или протоков – происходят воспалительные процессы (холангит или холецистит). Могут быть отеки пузыря или начаться его разрушение;

нарушение желчеоттока - протоки перекрываются камнями, и возникает острая боль, сильное повышение температуры общей или локальной;

острый асептический панкреатит – возникает нестерпимая опоясывающая боль, тошнота, рвота, диарея;

механическая желтуха – желтеют склеры глаз, слизистые оболочки и кожа, стул становится неестественно светлым, а урина сильно темнеет;

холангиогенный абсцесс печени – инфекция из желчных путей проникает в клетки печени, это серьезное заболевание, которое может закончиться летально;

прободение желчного пузыря – происходит излитие желчи и попадание конкрементов в брюшную полость;

перитонит – опасное для дальнейшего здоровья и жизни состояние, возможен токсический или болевой шок. Больной нуждается в экстренной хирургической операции.

Лечение желчекаменной болезни

Решать, каким способом будет проведено лечение, может только врач. Он зависит от индивидуальных особенностей пациента, тяжести течения болезни и сопутствующих нарушений организма. Если желчекаменная болезнь тяжелая, может потребоваться удаление желчного.

После проведения холецистэктомии человек может вести обычный образ жизни. Удаление желчного пузыря не означает ухудшения полноценности жизни, дальнейшего здоровья или необходимость соблюдать жесткую диету. После восстановительного периода, человек полностью выздоравливает и ему требуется разнообразный и качественный рацион.

Чтобы не дошло до радикальных мер, следите за питанием. Употребляйте продукты, богатые клетчаткой, железом и полезными жирами, старайтесь вести активный образ жизни и не допускать лишнего веса. Камни «боятся» куркумы, введите ее в рацион как специю или употребляйте с молоком.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet