Кишечник — второй мозг: как проблемы с ЖКТ влияют на настроение и производительность

Внимательно наблюдая за работой своего организма, вы не сможете отрицать четкую взаимосвязь между головным мозгом и кишечником. Любые стрессы и эмоциональные волнения зеркально отражаются расстройством пищеварения. При голоде мы становимся злыми и раздражительными, а перед важным мероприятием ощущаем нервное покалывание в животе.

Многие врачи заслуженно называют кишечник «вторым мозговым центром» организма. Последствия неправильного питания влияют на эмоции, настроение, скорость мышления и обработки информации. Доказано, что состав микрофлоры воздействует на переданные сигналы, поэтому к лечению заболеваний пищеварительной системы следует относиться с особым вниманием.

Как связаны мозг и кишечник

Работой пищеварительного тракта управляет собственная нервная система, состоящая из 500 млн нейронов и 40 нейромедиаторов. Они густо пронизывают все отделы кишечника от верхней части пищевода до анального отверстия. Это «второй мозг», который получает и обрабатывает тысячи сигналов, посылаемых микробиотой.

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Последние исследования доказали, что существует непрерывный обмен информацией между головным мозгом и кишечником человека с помощью блуждающего нерва. Любое изменение состава микрофлоры отражается на качестве и скорости сигнала, раздражая эмоциональный и когнитивный центр. К примеру, при дисбактериозе или кишечном отравлении пациенты жалуются на отсутствие настроения и хандру, при кандидозе ощущают повышенную тревожность.

Среди интересных факторов, которые следует знать о взаимосвязи кишечника и головного мозга:

В пищеварительном тракте вырабатывается до 95% всего серотонина – гормона радости и хорошего настроения. Поэтому при дисбактериозе его количество резко снижается, нарушается эмоциональное равновесие.

При заболеваниях кишечника в несколько раз уменьшается выработка дофамина и адреналина. Человек становится подавленным, не может принимать важные решения, теряет мотивацию в работе.

При изучении синдрома раздраженного кишечника доказано, что пациенты испытывают постоянную тревогу, повышенную возбудимость, перерастающие в хронический стресс или невроз.

В ходе сложных экспериментов ученые установили, что некоторые биобактерии в кишечнике могут производить нейромедиаторную гаммааминомасляную кислоту или ГАМК. Это важная молекула, отвечающая на передачу сигналов по нервным волокнам, стимулирующая работу эмоционального и лимбического отдела. На ее принципе действия разработаны распространенные успокоительные препараты, снимающие напряжение: «Валиум» «Ксанакс», «Клоназепам».

Кроме того, известно, что нервная система кишечника обладает определенной памятью. Основу составляет кишечная микрофлора, сформированная у малыша в 2–3 года. Она практически не меняется в течение жизни и сильно влияет на наше телосложение, склонность к полноте. Именно кишечный микробиом отвечает за иммунитет, поэтому некоторые люди от природы болезненные, простужаются при малейшем переохлаждении.

Как поддерживать равновесие в работе мозга и кишечника

Нервная система кишечного тракта остро реагирует на изменения микрофлоры, подает тревожные сигналы, снижая выработку гормонов стресса. Чтобы сохранить эмоциональное спокойствие, уменьшить риск панических атак, невроза или депрессии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Питайтесь правильно, используя только полезные для микрофлоры продукты. Натуральными пребиотиками считаются водоросли, спаржа и зеленые овощи, овес, семена льна, лук и бананы.

При дисбактериозе или после отравления принимайте пробиотики в капсулах, налегайте на кисломолочные продукты, сыры, квашеную капусту, следите за питьевым режимом.

Для сохранения баланса микрофлоры исключите из рациона продукты, питающие патогенные бактерии: сахар и сдобную выпечку, рафинированные масла, алкоголь. Принимайте антибиотики только по назначению врача, строго соблюдайте дозировку.

Для поддержания душевного равновесия и уменьшения напряжения занимайтесь спортом. Попробуйте медитацию, познакомьтесь с йогой.

Кишечник человека не только отвечает за процесс переваривания пищи, но и влияет на эмоции, когнитивные функции. Это «второй мозг», имеющий собственные нейроны и нервные волокна, встроенные в общую систему. Поддерживая баланс полезных микроорганизмов, можно избавиться от постоянной тревоги, раздражительности, обрести душевное равновесие.опубликовано econet.ru

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