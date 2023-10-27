Накормите свои клетки коэнзимом Q10

Коэнзим Q10 или убихинон – уникальный фермент, который отвечает за красоту и молодость нашего организма. За его открытие ученый Питер Митчелл получил Нобелевскую премию по химии 1978 году. В небольших количествах полезное вещество синтезируется организмом, по многим параметрам и строению совпадает с витаминами К и Е.

Врачи и ученые относят коэнзим Q10 к псевдовитаминам. Он входит в состав тканей и волокон, влияет на энергетический обмен и передачу кислорода к внутренним органам. Препараты на его основе с 1965 года применяются для комплексного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени, при повышенном сахаре в крови, улучшают состояние больного после химиотерапии.

Полезные свойства коэнзима Q10

Молекулы убихинона составляют основу митохондрий – энергетических центров наших клеток. Они содержатся во всех типах тканей, из которых состоят нервные и мышечные волокна, кровеносные сосуды, слизистые оболочки и кожа. В большом количестве они сохраняются во всех отделах сердца и печени.

Молекулы коэнзима Q10 запускают сложнейшие химические реакции, в результате которых в митохондриях вырабатывается 95% всей жизненной энергии, производятся ценные аминокислоты. В организме происходит энергообмен между тканями, передача микроэлементов и не прекращается клеточное дыхание.

Врачи определяют как минимум 10 причин следить за уровнем коэнзима Q10 в организме:

1. Поддерживает организм в период хронической усталости и переутомления, нормализует состояние во время стрессовой ситуации.

2. Запускает регенерацию клеток кожи, мышечных волокон, обновление слизистых оболочек.

3. Ускоряет заживление и восстановление после травмы или операции, убирает шрамы.

4. Нормализует и контролирует уровень «вредного» холестерина, сахара в крови, снижая риск диабета.

5. Устраняет последствия иммунодефицита и интоксикации.

6. Укрепляет и делает более эластичными сосуды при гипертонии, варикозном расширении вен, геморрое.

7. Предотвращает преждевременное старение клеток головного мозга, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменцию.

8. Убирает мелкие морщины и шелушение кожи.

9. Поддерживает здоровье десен, снижает воспаление при пародонтозе.

10. Улучшает качество и количество спермы у мужчин.

Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы. Он снижает их воздействие на клетки, что замедляет процессы старения и обезвоживания. При нормальном уровне ваша кожа остается гладкой и нежной, не возникает шелушение.

Большие дозы убихинона концентрируются в мышечной ткани, из которой состоит наше сердце. Важнейший орган требует постоянного притока энергии, в противном случае возникает воспаление, нарушается ритм, развиваются опасные патологии.

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Как поддержать баланс коэнзима Q10

Максимальные показатели фермента наблюдаться в возрасте 19–21 года. Затем начинается постепенное снижение коэнзима Q10. К 40 годам организм вырабатывает только 70–75% от нормы в молодости, запускается естественный процесс старения.

Если у вас диагностированы хронические болезни печени, выработка коэнзима Q10 замедляется в 1,5–2 раза. Одновременно снижается метаболизм, выработка энергии. Если вы чувствуете себя обессиленным, ощущаете сонливость, мышечную слабость, замечаете изменения кожи на лице и теле, попробуйте изменить диету и «накормить» клетки полезным ферментом.

При снижении уровня коэнзима Q10 восполняйте запасы с помощью следующих продуктов:

бобовых;

куриных яиц;

жирной морской рыбы (скумбрии, палтуса, тунца);

кролятины;

говяжьей печени;

зелени шпината, щавеля;

кунжута.

Натуральный фермент содержится в орехах, яблоках и сливах. Но основное правило диеты – минимальная тепловая обработка. Помните, что коэнзим Q10 относится к жирорастворимым ферментам, поэтому употребляйте перечисленные продукты со сметанным или сливочным соусом, в виде салата, заправленного растительным маслом.

Для поддержания природного уровня полезного коэнзима Q10 с пищей ежедневно должно поступать от 50 до 200 мг активного вещества. Старайтесь готовить вкусные блюда из продуктов, обогащенных псевдовитамином, налегайте на гарниры бобовых. Это поможет сохранить молодость кожи, активность мозга и всего организма.опубликовано econet

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