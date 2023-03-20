Почему нужно проверить печень, если не можете похудеть?

Последние исследования британских врачей выявили, что одной из возможных причин лишнего веса могут стать заболевания печени. Многие патологии развиваются без симптомов, поэтому остаются незамеченными, влияют на обмен веществ. Наиболее распространенная проблема – жировой гепатоз.

По статистике жировое поражение клеток печени развивается у каждого пятого человека среднего и старшего возраста. Таким людям сложно похудеть из-за торможения обмена веществ, нарушения процесса переваривания пищи. Орган перестает работать полноценно, накапливаются токсины, развиваются сопутствующие заболевания.

Почему гепатоз мешает похудеть

Печень человека выполняет в организме роль фильтра. Она перерабатывает продукты жизнедеятельности, пропускает через себя органические соединения, задерживая токсины и опасные вещества. Она производит полезные ферменты, которые участвуют в расщеплении глюкозы на энергию, необходимую человеку для активной жизни и движений.

При поражении печени жировыми клетками орган испытывает перегрузку. Свою энергию он направляет «на борьбу» с внутренним висцеральным жиром, уменьшая выработку полезных веществ и ферментов. Процесс расщепления глюкозы происходит медленно, а полученные из пищи углеводы начинают откладываться в виде лишних килограммов.

При жировом гепатозе жиры и углеводы не утилизируются, не выводятся из организма естественным путем. Висцеральные отложения подавляют функции печени, уменьшают проходимость ее протоков. Поэтому снижение калорийности, переход на легкую пищу практически не дает результатов: человек теряет только лишнюю воду, но быстро набирает вес после прекращения диеты.

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Причины жирового гепатоза печени

Заболевание связано с излишними калориями, которые постоянно поступают в организм. Жировой гепатоз не связан с употреблением алкоголя, все чаще появляется у молодых людей 25–30 лет. Среди факторов риска:

ожирение любой степени;

сахарный диабет;

гормональное нарушение обмена веществ.

При нормальной работе печени клетки жировой ткани под кожей накапливают «про запас» определенное количество липидов. Если объем депо исчерпан, жир откладывается на внутренних органах брюшной полости. У человека начинает расти живот, появляется «спасательный круг» на талии.

Такой тип ожирения называется «абдоминальным». Врачи считают его наиболее опасным для здоровья. К примеру, жировой гепатоз печени может спровоцировать развитие смертельно опасного цирроза и рака.

Как правильно худеть при гепатозе печени

Соблюдение диеты и изменение образа жизни – единственный способ избавиться от заболевания и похудеть без вреда для здоровья. Но абдоминальный жир уходит в последнюю очередь, поэтому процесс оздоровления потребует терпения и времени. Простые советы диетологов и врачей помогут снизить вес правильно:

Сократите количество калорий

При переедании не рекомендуется резко ограничивать объем порций, чтобы не сорваться от голода. Замените высококалорийные продукты легкой пищей, овощами, приготовленными на пару. Добавляйте богатые клетчаткой отруби, крупы, зелень, чтобы заполнить желудок, улучшить пищеварение. Снижение калорийности на 800–1000 калорий в сутки поможет без труда сбросить до 1 кг за неделю.

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Повышайте физическую активность

Постарайтесь заниматься спортом 30–40 минут в день. Не обязательно изнурять себя силовыми тренировками в спортзале. Хороший эффект дает увлечение танцами, прогулки в быстром темпе, плавание, пробежка с собакой. В домашних условиях освойте упражнения из йоги или пилатеса.

Контролируйте уровень сахара

Ожирение и неалкогольный жировой гепатоз часто провоцируют развитие сахарного диабета. При лишнем весе регулярно сдавайте простой анализ крови, чтобы предотвратить опасное заболевание.

Снижайте уровень холестерина

При гепатозе снижение веса всего на 5% от общей массы тела улучшает работу органа, повышает выработку полезных ферментов. Это нормализует холестериновый обмен, улучшает состав крови. Делайте анализы для контроля холестерина: если он идет вниз, печень работает правильно, освобождается от отложений.

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Занимайтесь профилактикой

При жировом гепатозе печень испытывает тяжелые перегрузки, поэтому алкоголь и другие токсины только ухудшают ситуацию. Вместе с врачом подберите препараты на растительной основе, улучшающие отток желчи, снимающие воспаление и дискомфорт. В процессе похудения откажитесь от малоизвестных средств для сброса веса, не занимайтесь самолечением.

С жировым гепатозом печени можно столкнуться даже при небольшой прибавке в весе. Некоторые врачи считают, что он повышает риск инфаркта или инсульта. Чтобы похудеть, начните правильно питаться и больше двигаться, подберите оздоравливающие упражнения из йоги для поддержания работы органа.опубликовано econet

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