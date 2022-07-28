Сплит система кондиционирования

Добрый день. Действительно сейчас в Москве жарковато становиться. У нас в квартире установлена хорошая сплит система, производительная и тихая довольно. Если у вас есть желание купить кондиционер в москве или сплит систему то могу порекомендовать сайт https://domclima.ru/konditsionery.html где мы сами покупали хорошую сплит систему на четыре внутренних блока. Дороговато конечно но теперь в квартире можно выставлять температуру в каждой комнате отдельно