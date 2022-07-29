Добрый день. Если кого интересует хорошая фасадная облицовочная плитка то я рекомендую покупать такую плитку и другие стройматериалы на сайте kirpichsar так как это уже проверенный производитель стройматериалов. Мы в прошлом году строили себе дом в Подмосковье и много чего заказывали именно у этого производителя. Цены вполне вменяемые, доставка на следующий день после заказа. Ну и ассортимент стройматериалов приличный