Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Фпаншизы и бизнес
Аноним
Лайфхак

Фпаншизы и бизнес

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Подскажите пожалуйста - хочу открыть магазин автозапчастей - с чего начать? И вообще как можно открыть бизнес и не прогореть быстро?

Вопрос задан 05.08.2022
42
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Я бы вам порекомендовала для начала изучить рынок и понять какой бизнес самый выгодный и сможете ли вы справиться с таким. Ну и изучить подробно конкурентов конечно. Бизнес ведь разный бывает. Кто то ищет как открыть свой салон красоты а кто то магазин автозапчастей. Посмотрите магазин франшиз на сайте https://www.franch-new-cleaning.ru/ и там можете найти свой вариант для открытия бизнеса

    05.08.2022

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.