Магазин трикотажа

У нас с мужем есть магазин трикотажных изделий в одном московском ТРЦ. Очень качественный трикотаж производит компания Лотос, на сайте https://trikotaj-lotos.ru/ можно посмотреть изделия которые там изготовляют и там же есть контакты для оптовых закупок. Трикотаж фирмы лотос качественный и недорогой. Пользуется хорошим спросом. Реомендую всем кто торгует трикотажем именно производителя Лотос