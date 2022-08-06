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Выкуп битых авто

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Разбил свой форд, ремонт будет дорого стоить. Решил найти сервис выкупа битых авто в Москве и продать машину там. Подскажите где есть такой сервис что бы нормальную цену предложили

Вопрос задан 06.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В Москве по адресу Лефортовский Вал, 7Г ст1 есть фирма которая выкупает битые машины. Мой муж туда сдал свою ауди прошлой зимой, дали нормальные деньги. Сайт сервиса https://buybuyavto.ru/ кстати можно послать им фото битой машины и они скажут предварительную цену за нее. Ну или вызвать оценщика вместе с эвакуатором. Но в принципе платят нормальную цену за битые машины

    06.08.2022

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