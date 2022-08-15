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Брелоки и тд

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Где можно купить или заказать различные памятные вещицы - брелоки, ручки, пепельницы и тд. Нужно большое количество для наших сотрудников

Вопрос задан 15.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу порекомендовать компанию https://azimutpro.ru/ которая специализируется на сувенирной продукции. Я сама заказывала и уже не один раз у них брелоки, пивные кружки, ручки и прочую сувенирку. Качественно и креативно работают. На сайте azimutpro всегда можно заказать отличные недорогие подарки на юбилей или на какую то торжественную дату. Рекомендую одним словом

    15.08.2022

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