Ремонт холодильников миле

В Кирове есть сертифицированный техцентр ремонт холодильника по ремонту крупной бытовой техники. Попробуйте к ним обратиться. У нас кофеварка Миле и нам делают профилактику кофеварки в этом центре. Думаю что и холодильники ремонтируют. Хороший центр по ремонту бытовой техники в Кирове надо сказать