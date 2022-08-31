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Дом

Лифт для коттеджа

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Сейчас идет строительство нашего загородного дома и возникло желание установить коттеджный лифт, так как дом трехэтажный. Подскажите - стоит ли устанавливать или можно обойтись без лифта

Вопрос задан 31.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Если есть возможно установить коттеджный лифт в доме то конечно устанавливайте. Очень удобно, не надо по лестницам тягать разные вещи и тд. Мы с мужем часто ездим в турпоездки и тяжелые чемоданы также удобно поднимать-спускать именно на лифте. Сразу при строительстве дома заказали лифт в компании https://trastlift.ru/ и еще ни разу не пожалели про сове решение

    31.08.2022

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