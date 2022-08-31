Для секретных разговоров

Я не специалист в этих делах, но как то на глаза попалась небольшая статья про сервис vydem

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Цифровизация это не дань моде а необходимость и потребность современного общества. Каждый день появляются новые цифровые технологии, совершенствуются уже

известные и популярные виды связи. Сейчас уже трудно представить человека который не пользуется смартфоном или интернетом. Безуслуовно, не обходится и без

проблем и одна из самых насущных - это проблема анонимности. Пока что ни один вид связи не может гарантировать 100% анонимность. Популярные мессенджеры зум, телеграм

или ватцап, вайбер или скайп имеют известные проблемы с уязвимостью и злоумышленники, при желании, могут прослушивать разговоры или читать переписку. Сейчас на рынке

связи активно продвигается сервис https://vydem.ru/ созданный по уникальной технологии и гарантирует высокую анонимность своим пользователям, ввиду интересной

и довольно простой технологии на которой построен данный сервис. Архитектура связи сервиса vydem ru построена на использовании традиционной мобильной связи без интернет

соединений. Такой подход позволяет абонентам общаться без раскрытия своего реального номера и не видя номер своего собеседника. Кроме этого, можно организовать конференц-связь без обязательного обмена контактами с своими собеседниками. Как уже упоминалось, интернет-трафик не используется, что для многих людей

является большим плюсом