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Фитнес и спорт

Спортивная сумка

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Хочу купить недорогую спортивную сумку. Подскажите интернет магазин где такие продаются. На рынок идти не охота а в сетевых мгазинах дороговато сумки стоят

Вопрос задан 01.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я недавно купила спортивную сумку Continent на 27 литров всего за 1250 рублей в интернет магазине https://www.bagboxshop.ru/category/sumki-sport/
    где есть хороший выбор спортивных сумок и чемоданов разных. Удобная сумка, купила черного цвета но были и другие цвета. Так что могу рекомендовать вам этот онлайн магазин. Большой выбор всегда в наличии

    01.09.2022

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