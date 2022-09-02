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Здоровье и красота

Помогите

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Муж мей хорошей подруги страдает запоями. Может не пить полгода а потом вдруг срывается и моожет неделю не просыхать. А у него очень ответственная работа и запои могут поставить крест на его карьере. Подскажите как можно выводить из запоя такого человека

Вопрос задан 02.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Уже давно есть хороший и проверенный метод капельница от запоя. Практически в любом городе есть куда обратиться что бы вывести человека из запоя. Если вы живете в Барнауле то могу посоветовать обратиться в наркологический центр Витамед, где вашей подруге помогут лечить запой мужа с помощью капельницы. Сайт Витамеда https://dok22.ru/ где можно узнать как вызвать специалистов центра на дом, так как вывод из запоя на дому это лучший вариант

    02.09.2022

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