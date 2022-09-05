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Автомобильные весы

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Нашему фермерскому хозяйству нужны автомобильные весы. От 50 до 80 тонн. Автоматические желательно и отечественного производства. Порекомендуйте производителя

Вопрос задан 05.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Спросила у мужа - у него своя автокомпания, грузоперевозками занимаются. Так вот, в прошлом году купили автомобильные весы на 80 тонн у производителя https://асп.рф/product/vesy/avtomobilnye-vesy-v-priyamok/avtomobilnye-vesy-80-tonn/avtomobilnye-vesy-18-metrov/33/ и всем довольны. Весы полностью автоматизированные, длина 18 метров и ширина 3. Еврофуры заезжают без проблем. Муж сказал что очень хорошие автовесы и недорого обошлись

    05.09.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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