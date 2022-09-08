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Воздушные шары

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У нашей школы в этом году юбиле 0 50 лет как открылась. Мы, выпусники разных лет решили устроить праздник. Все уже подготовили и осталось купить воздушные шары разноцветные и желательно с надписями. Гелевые более всего подойдут. Где в Москве можно заказать воздушные шары для праздника?

Вопрос задан 08.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Ну сейчас в Москве купить шары с рисунком не проблема. Советую посмотреть сайт i-shar.ru где я не так давно заказывала шары на девичник - устраивали недавно для нашей подруги кторая выходила замуж. У них есть разные шары в продаже - и с конфетти и с гелием и разные другие. На сайте выбрать можно и заказать доставку

    08.09.2022

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