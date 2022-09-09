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Здоровье и красота

Планирование беременности

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Подскажите где в Москве есть хороший медцентр по планированию беремености?

Вопрос задан 09.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я могу подсказать вам. Если вы живете в Москве то обратитесь в медцентр «PROGEN» на, Старокалужском шоссе, 62. Это современный медико-генетический центр с самым современным оборудованием и передовыми методами лечения. Тут вам сделают все генетические исследования и помогут определить пол будущего ребенка. Так что планирование беременности лучше всего доверять именно профессиональным специалистам, особенное если у вас синдром жильбера
    или была замершая беременность или. Специалисты медцентра https://progen.ru/doctors/ обязательно помогут вам

    09.09.2022

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