Могу посоветовать вам где можно купить гаражное оборудование недорогое и разнообразное. Мой муж владеет двумя сто в Москве и сказал что хорошее гаражное оборудование дешевым не бывает. Ну это в принципе и понятно. Так что если есть желание заниматься автосервисными и гаражными работами- то купите для начала что то не очень дорого. Шиномонтажное оборудование например