Я недавно увлекся букмекерскими конторами и вот теперь делаю ставки на спорт в 1XBET. Но основной сайт букмекера часто не работает или работает с перебоями. Как решить этот вопрос можно? Запасной сайт есть у них или зеркало какое
Вам нужно знать рабочее зеркало сайта 1иксбет. Обычно букмекер извещает про смену сайта или зеркала. Так что стоит включить уведомление про изменения или смотреть на сайте https://stavkazerkalo.ru/ где сейчас можно делать ставки. Обычно у 1XBET всегда есть запасные рабочие зеркала
Добавить комментарий