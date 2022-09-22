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Ставки

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Я недавно увлекся букмекерскими конторами и вот теперь делаю ставки на спорт в 1XBET. Но основной сайт букмекера часто не работает или работает с перебоями. Как решить этот вопрос можно? Запасной сайт есть у них или зеркало какое

Вопрос задан 22.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Вам нужно знать рабочее зеркало сайта 1иксбет. Обычно букмекер извещает про смену сайта или зеркала. Так что стоит включить уведомление про изменения или смотреть на сайте https://stavkazerkalo.ru/ где сейчас можно делать ставки. Обычно у 1XBET всегда есть запасные рабочие зеркала

    22.09.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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