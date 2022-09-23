Где купить

Могу порекомендовать вам интернет магазин элитного виски, где я сама пару недель назад решила виски 60 лет купить на день рождения своего мужа. Он тоже предпочитает такой выдержанный 60 лет виски. Продается такой виски 700 мл в деревянной коробке и стоит 41 508 рублей что довольно недорого для виски 60 лет выдержки. Смотрите сами https://winecantina.ru/catalog/calvados/kyer_de_lion_60_let_v_derevyannoy_korobke_700_ml/ и покупайте если вас устроит. Мой муж пъет очень редко да и предпочитает как раз такие элитные спиртные напитки как виски 60 лет выдержки

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