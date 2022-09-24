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qwertyy
Здоровье и красота

Надо просто знать нужный сорт виски нужен

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Как-то лет 10 назад был с друзьями на дегустации в виски-клубе, там наливали несколько разных сортов, объясняли, что к чему. Так вот один из сортов дали попробовать, но сказали, чтоб не вылакали сразу) ну, виски как виски.. а потом раздали курящим по сигаре и сказали попробовать, но уже после сигары. Так я вам таки скажу - две большие разницы! Как девочка потом объяснила - во-первых, сигарный дым и именно тот виски сочетаются, а во-вторых полость рта прогревается. После сигары было очень приятно на вкус. А еще один сорт был на нюх (да и на вкус) как мазь Вишневского, но одного из наших так зацепило, что он взял себе пару бутылок домой))

Вопрос задан 24.09.2022
42
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    Ответы на вопрос (1)

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    Из того, что пробовал, нравится Jameson, Jack Daniels, Glennfiddich и Chivas. Ballantines и Glenlivet тоже неплохие. Еще какой-то односолодовый вкусный как-то подарили, но я названия уже и не вспомню.
    Один знакомый бармен как-то наливал Jameson с Red Bullom и лимоном, классный микс получился, за вечер бутылка ушла в меня, как в сухую землю))
    А вот Johnny Walker как-то не пошел, ни красный, ни синий, ни черный. И White Horse тоже не очень понравилсяНе разу не эксперт по виски, но виски люблю, единожды попробовав Lagavulin, для себя считаю, что это лучший виски из того, что довелось испробовать. Но в ходу в основном не дорогой виски, а напитки старше 12 лет очень редко получается попробовать. Также люблю коньяки, но вот что бы запомнилось что то, такого нет... Короче, не считаю себя ценителем одной марки, а с охотой попробую что то новое. виски

    24.09.2022

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