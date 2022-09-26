Модульные системы управления

Насколько я знаю, компания ООО "Информпроект" делает такие системы управления и уже давно. Насчет модульной системы ООС скорей всего вам подойдет такая разработка https://isu-pb.ru/moduli-sistemi/upravlenie-oos/ или вы можете заказать систему управления именно под ваши потребности. Информпроект разрабатывает самый большой спектр модульных систем управления, так что скорей всего вам тоже помогут