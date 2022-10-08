А что именно вас инересует? Стройматериалы - это вообще очень большой ряд товаров. Песок, кирпичь, гвозди, саморезы, гипсокартон и тд - это все стройматериалы. Ну если вас интересует все что может называться строительными материалами, то рекомендую https://stroyseven.ru/sukhie-smesi/tsementno-peschanye-smesi/peskobeton-m-300-krep-40-kg/ мы там не так давно покупали пескобетон для заливки отмостки. Как раз они работают по Москве и Московской области