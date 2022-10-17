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Доставка цветов в Москве

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Знаю что скорей всего в Москве есть сервис доставки цветов - но нужен именно надежный сервис с невысокими ценами. Хочу заказать доставку цветов в столице для своей племянниц сегодня

Вопрос задан 17.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В стоилце конечно же много сервисов где можно заказать доставку цветов в Москве в пределах МКАДа. Я обычно пользуюсь сайтом https://enjoyflowers.ru и всегда довольна результатом. Доставка цветов точно в назначенное время опрятными курьерами. Всегда есть большой выбор цветочных композиций, букетов и цветов поштучно. На сайте написано что в случае если букет не понравится то его могут заменить. Но мне еще ни разу не доводилось использовать эту опцию - цветы всегда свежие и букеты очень оригинальные

    17.10.2022

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