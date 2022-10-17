Доставка цветов в Москве

В стоилце конечно же много сервисов где можно заказать доставку цветов в Москве в пределах МКАДа. Я обычно пользуюсь сайтом https://enjoyflowers.ru и всегда довольна результатом. Доставка цветов точно в назначенное время опрятными курьерами. Всегда есть большой выбор цветочных композиций, букетов и цветов поштучно. На сайте написано что в случае если букет не понравится то его могут заменить. Но мне еще ни разу не доводилось использовать эту опцию - цветы всегда свежие и букеты очень оригинальные