Здравствуйте. Московская типография Город https://tipografia-gorod.ru/catalog-product/papki/ подойдет вам. Я сама делаю тут заказы на сувенирную продукцию к праздникам и не только Например печать папок для офиса лучше всего заказывать именно в этой типографии. А сувенирная продукция - шары с логотипом, ручки и флешки тут тоже делают очень хорошо и довольно оперативно. Цены умеренные, качество печати на высоте