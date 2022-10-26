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Прогулки на теплоходе в СПб

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Приехал с сыном в Санкт-Петербрг на пару дней по делам. Хочу узнать где тут прогулки на теплоходе есть? Может кто знает и подскажет. На метеоре хотелось бы

Вопрос задан 26.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В СПБ есть туристическая компания https://nevahod.com/ которая устраивает прогулки на теплоходе по северной венеции. Сама пользовалась их услугами этим летом, мне понравилось. Метеоры в петергоф регулярно ходят, недорого кстати и интересные прогулки. Прогулки по неве на метеоре конечно в первую очередь туристов интересуют но и немало местных также бывают на таких прогулках

    26.10.2022

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