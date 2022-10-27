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Погружные насосы

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Где можно купить или заказать погружной насос для агрессивных жидкостей повышенной мощности? У нас химическое производтство и нужен хороший мощный насос

Вопрос задан 27.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу подсказать вам где купить насосы для химически агрессивных жидкостей но не знаю подойдут ли они вам. Но на всякий случай вот сайт https://pumpswap.ru/
    где можно заказать насосы для разных производств и для химических тоже. Я работаю технологом на заводе химических реактивов и мы покупаем насосы именно в компании pumpswap где обычно всегда есть погружные насосы разной мощности

    27.10.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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