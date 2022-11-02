В эпоху дефицита было проще выбирать. Сейчас есть все и всего много и потому выбрать нужную вещь стало сложней. Но есть сайты где можно узнать рейтинг и популярность того или иного товара. Так что выбирайте лучший робот пылесос под свои потребности и возможности. Я сама часто просматриваю рейтинги разных товаров перед тем как сделать выбор и купить что либо