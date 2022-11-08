Грузоперевозки

Подскажите хорошую автотранспортную компанию которая занимается грузоперевозками по РФ из Москвы. Интересует постоянное предложение, так как мы производим товары которые необходимо оперативно развозить по стране
Здравствуйте. Могу порекомендовать вам автотранспортную компанию https://lmove.ru/ услугами которой пользуется наше производство уже не первый год. Наше производство находится в Москве а оптовые заказчики по всей стране - вплоть до Заполярья и Сибири. Так что приходиться пользоваться услугами автотранспортной компании, ржд не везде может довезти наши грузы
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