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степан
Здоровье и красота

что такое полиграф?

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Что такое полиграф?В обычно жизни человеку не приходится сталкиваться с такой процедурой (тест на детекторе лжи), поэтому, вполне естественно, что она МНЕ казаться пугающей.

Вопрос задан 12.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Даже подготовленным и опытным специалистам может быть трудно отличить правду от лжи в предоставляемой ими информации. В таких случаях на помощь приходит специальный прибор.
    Полиграф — современный технический прибор, используемый в психофизиологических исследованиях для синхронной регистрации совокупности показателей психофизиологического состояния организма человека. Результаты регистрации выводятся на экран монитора в виде графиков – полиграмм для оценки достоверности сообщаемой информации.
    С необходимостью прохождения проверки на полиграфе вы можете столкнуться в ситуациях обмануть детектор лжи , когда цена лжи слишком высока и вам необходимо ее достоверно выявить – при приеме на работу, в процессе работы, при увольнении, в судебном процессе и до судебного разбирательства, если необходимо урегулировать острые конфликты в семье. Задача полиграфолога состоит в том, чтобы в результате полиграммного анализа определить степень осведомленности испытуемого о рассматриваемых событиях и отличить ложные срабатывания от истинных.
    Ваша задача без проблем пройти полиграф. 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 22
    4 этаж (вход в здание с Невского пр.) В обычно жизни человеку не приходится сталкиваться с такой процедурой (тест на детекторе лжи), поэтому, вполне естественно, что она может казаться пугающей.

    12.11.2022

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