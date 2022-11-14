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Футбол в россии

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Как сейчас обстоит дело с футблом в РФ? Хочу делать ставки у букмекеров именно на результат футбольных матчй, так как хорошо разбираюсь именно в футболе.

Вопрос задан 14.11.2022
24
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    Ответы на вопрос (1)

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    С футболом сейчас не очень, сам знаешь почему. Так что проще играть в русское лото. Тем более что проверить билет русское лото можно в онлайн на сайте https://online-bookmakers.com/ и кстати там же можно узнать где принимают ставки на другие игры. Ну и спорт- экспресс конечно никто не отменял. А вообще лучше всего найти букмекера который бонусы дает хорошие, бездепозитные

    14.11.2022

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