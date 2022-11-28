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Юридеческие услуги

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Подскажите сайт где можно узнать про юридические услуги для предпринимателей и предприятий. У нас молодое чп и пока что штатного юриста нет а правовая помощь уже нужна

Вопрос задан 28.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу посоветовать вам юридическое агентство Антанта https://jurist-arbitr.ru/ которое как и предоставляет разного рода юридические услуги для предпринимателей да и частным лицам тоже. Хотя вам конечно лучше иметь своего юриста в компании. Конечно он не всегда может решить все юридические вопросы но тем не менее юрист нужен. А пока что можете получить квалифицированную юридическую помощь в агентстве антанта

    28.11.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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