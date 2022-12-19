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абразивной обработки металла и камня

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Что использоваться для штамповки, прокатки металла и абразивной обработки металла и камня?

Вопрос задан 19.12.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Концентрат СОЖ Синапол. Использование смазочно-охлаждающих жидкостей снижает трение, охлаждает поверхность. Это позволяет ускорить процесс обработки, повышает качество продукции, увеличивает точность обработки и продлевает срок службы станков.

    В зависимости от условий работы, типа оборудования, инструментария и технологии производственного цикла, подбирается СОЖ. Рабочие свойства и сфера применения СОЖ довольно разнообразны и зависят и зависят в первую очередь от состава концентрата СОЖ и наличия различных функциональных добавок.

    СОЖ делятся на масляные СОЖ, полусинтетические маслосодержащие водоразбавляемые эмульсолы, не содержащие масла полностью синтетичесские водоразбавляемые концентраты.

    Масляные СОЖ используют в тяжелых режимах работы, при глубоком резе металла и низкой скорости подачи и имеют ограниченную сферу применения.
    Наиболее широкое применение в производстве находят полусинтетические и синтетические водоразбавляемые СОЖ.

    За время своей работы компания «Техносож» наладила развитую дилерскую сеть и приобрести нашу продукцию можно в магазинах СОЖ в разных уголках страны. Cпециалисты помогут с выбором оптимального варианта смазочно-охлаждающей жидкости, которая будет отвечать всем запроса клиента. Концентраты СОЖ продаются в таре различного объема подходящей как для нужд малого бизнеса так и для промышленных предприятий.

    19.12.2022

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