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Психология
#абьюз #мать #боль #психология #насилие #помощь

Как жить с матерью абьюзером?

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Дело в том, что меня буквально посадили на привязь, эта женщина просто заперла меня с собой. Всё мои 17 лет она меня избивает и психологически давит. Сейчас история повторяется. Я не понимаю, что мне делать в такой ситуации. Отец болеет раком лёгких и лежит с сильными проблемами в позвоночнике (он буквально сломан) и мать единственная кто может его обеспечить. Жертвой данного насилия являюсь не только я, но и моя сестра и младший брат. Без понятия, что делать. Я в отчаянии. Я думала,что смогу сбежать от неё, если покончу жизнь самоубийством, но поняла,что без меня сестре и брату настанет хана мягко говоря.. Подскажите пожалуйста, что я могу сделать..?

Вопрос задан 31.12.2022
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    2288
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    ПСИХОЛОГИЯ
    #психология #жизнь #отношения

    Как снять такое родительское проклятие?

    02.10.2021
    2366
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    3
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    ПСИХОЛОГИЯ
    #психология #отношения #семья

    Свекровь-манипулятор

    20.10.2021
    2622
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    2
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    ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
    #переедание #психология #здоровье

    Сын передает вечером и ночью, не может остановиться

    27.10.2021
    2188
    Нравится (5)
    Коментарий
    2
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    ПСИХОЛОГИЯ
    #психология #обида

    Как отпустить обиды на мать.

    18.11.2021
    2022
    Нравится (1)
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    0
    Ответы
    ПСИХОЛОГИЯ
    #психология отношений #любовь #психология #подростки #первая любовь #невзаимная любовь #страх #полет в другую страну

    А если с человеком оочень редко общаемся? Если я признавалась а он отверг? Что делать

    08.06.2022
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