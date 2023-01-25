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Здоровье и красота

Идите учитесь массажу и вперед?

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Массаж тема интересная, но там работает только сарафанное радио. Соответственно вы должны быть хорошим специалистом, чтобы ваши контакты клиенты лично передавали своим друзьям и знакомым

Вопрос задан 25.01.2023
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    Есть интересная тема купить подарочный сертификат Массаж-антистресс — это уникальный тип расслабляющего массажа, с использованием натуральных эфирных масел, а также смеси из них. Подойдет для тех, кто хочет расслабиться и перезагрузиться душой и телом. Мастер расспросит о вашем состоянии здоровья и учтет все пожелания. Затем он сделает расслабляющий массаж всего тела. В процессе будут использоваться специальные аромамасла, которые содержат полезные растительные компоненты. Во время массажа они глубоко проникают в кожу, увлажняя ее и оказывая тонизирующее действие

    25.01.2023

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