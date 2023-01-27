Что такое УФ печать?

Несмотря на то, что данный способ печати является относительно новым, его популярность быстро растет. Его используют для нанесения изображений на футболки, баннеры, различные пластиковые, стеклянные, металлические и другие изделия. После нанесения на поверхность, ультрафиолетовые чернила абсолютно безопасны, поэтому изделия с изображениями, нанесенными с использованием данного метода, соответствуют всем общепринятым санитарным стандартам.Существуют два основных вида УФ печати:

Прямая. Предусматривает нанесение изображения на плоскую поверхность.

Круговая. Применяется для нанесения логотипов и других изображений на поверхности изделий цилиндрической формы кружек, термосов, стаканов . С помощью инновационной УФ-печати изображения можно наносить на различные поверхности — гладкие, шероховатые и даже ребристые. Этот метод обеспечивает высокое качество, реалистичность и высокую детализацию изображения. Использование специальных красок, требующих низкой температуры в процессе нанесения, позволяет печатать на материалах, чувствительных к высоким температурам. Компания МАРТ – это рекламно-производственная компания, целью которой является оказание широкого спектра рекламных услуг.

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