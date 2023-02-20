Медицина в Балашихе

В Балашихе есть хороший медицинский центр Медина-С. Мы с мужем недавно живем в Балашихе но вот пришлось искать хорошую поликлинику не так давно и нам порекомендовали именно Медину-С. С первых шагов в медцентре стало понятно что тут есть все для хорошего лечения.

Хороши свежий ремонт, кабинеты оснащены современной техникой. Я прошла диагностику и мне надо было сделать УЗИ щитовидной железы. Сдала все анализы и тут же в медцентре есть своя современная лаборатория. Получив результаты анализов мне порекомендовали также сделать УЗИ почек

так как я состою на учете у нефролога. Своевременная диагностика в таких случаях как со мной крайне важна. Мужу уже 43 года и поэтому ему регулярно надо делать обследование предстательной железы и он также сделал УЗИ этого важного для мужчины органа. Другими словами,

в Балашихе есть современное лечебно-диагностическое учреждение и это Медина-С. Также стоит упомянуть врачей высшей категории которые ведут прием в медцентре. Записаться на прием в Медину-С можно на сайте https://medina-s.ru/ и там же можно получить квалифицированную консультацию у врачей разного направления