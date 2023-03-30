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Как правельно

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«Бесплатно» или «безплатно» — как правильно? Есть ли какой сайт где можно проверить свои знания в орфографии. Иногда не знаю как правильно писать то или иное слово, я узбек

Вопрос задан 30.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Ну для начало надо писать правидбно а не правельно. А во вторых, на ваш вопрос есть ответ на сайте https://orfographia.ru/besplatno-ili-bezplatno-kak-pravilno/ и на данном сайте вы можете посмотреть еще много вариантов как правильно писать разные слова. То что вы спрашиваете - это хорошо, грамотность еще никому не вредила. Проверить орфографию сейчас можно в онлайн и это и бесплатно и быстро. Я сама иногда проверяю себя

    30.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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