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Юридическая помощь

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нужна помощь юриста по гражданскому праву. Желательно что бы можно было получить такую помощь в онлайн, то есть на сайте каком либо. Подскажите - такое возможно? Вопрос не самый сложный

Вопрос задан 30.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Ну давайте так - для юристов нет понятия сложный или несложный вопрос. Любой вопрос имеет определенную сложность и простому человеку, не юристу, порой сложно в этом разобраться. А по гражданскому праву лучше всего обратиться на юридический сайт https://spravka-pomosh.ru/grazhdanskoe-pravo и там можно задать свой вопрос профессиональным юристам. Я сама обращалась недавно по вопросу защиты прав потребителя. Купили не качественный товар и продавец отказывался его обменять или вернуть деньги. Юристы помогли решить этот вопрос

    30.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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