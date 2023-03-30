Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Напечатать рекламные материалы
Аноним
Технологии

Напечатать рекламные материалы

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Нужны рекламные буклеты, листовки и красочные стикеры, этикетки. Много и не дорого что бы в итоге получилось. Подскажите типографию в Москве, желательно в ЦАО где можно заказать печать рекламных материалов

Вопрос задан 30.03.2023
26
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Хорошая и недорогая типография в Москве это конечно же https://print-xp.ru/
    и насколько я помню она как раз в цао находиться, Кутузовский проспект. Наша компания заказывала там печать рекламных буклетов прошлом году - все остались довольны. В типографии современное оборудования и можно заказать печать стиккеров, открыток, бумажных пакетов и всего остального с нужным вам логотипом

    30.03.2023

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.