Обратите внимание на сайт https://kinorius.com/ там обычно пишут про новинки киноиндустрии всего мира. Трейлеры тоже есть, насчет онлайн просмотра я не знаю, не скажу. Но новости про кино, новинки сериалов и тд там есть точно. Я читала этот сайт какое то время, потом забросила а теперь вот опять почитываю и трейлеры смотрю. Очень интересно и подробно про новости киноиндустрии